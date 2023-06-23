وتابع أن قيمة الصفقة تبلغ 70 مليون يورو، إضافة إلى متغيّرات. كما أن ميلان سيحصل على جزء غير محدد من عملية بيع محتملة للاعب مستقبلاً.وذكر رومانو أن تونالي اجتاز الفحص الطبي، مشيراً إلى أن "العقود جاهزة".وزاد أن اللاعب سيوقّع عقداً حتى 2029، في مقابل راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو، إضافة إلى متغيّرات بمليونَي يورو.وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكون الأغلى للاعب إيطالي.