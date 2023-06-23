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أغلى لاعب إيطالي بالتاريخ.. تونالي ينضم لـ"نيوكاسل" الإنكليزي
Alsumaria Tv
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أفاد فابريزيو رومانو، الصحافي المتخصّص في سوق الانتقالات، اليوم الجمعة، بأن ساندرو تونالي، لاعب وسط ميلان، سينتقل إلى نيوكاسل يونايتد بعد اتفاق بين الناديين.
وتابع أن قيمة الصفقة تبلغ 70 مليون يورو، إضافة إلى متغيّرات. كما أن ميلان سيحصل على جزء غير محدد من عملية بيع محتملة للاعب مستقبلاً.
وذكر رومانو أن تونالي اجتاز الفحص الطبي، مشيراً إلى أن "العقود جاهزة".
وزاد أن اللاعب سيوقّع عقداً حتى 2029، في مقابل راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو، إضافة إلى متغيّرات بمليونَي يورو.
وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكون الأغلى للاعب إيطالي.
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