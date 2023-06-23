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التعادل الإيجابي ينهي مواجهة نفط الوسط والصناعة في الممتاز
Alsumaria Tv
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انهى التعادل الإيجابي بهدف لهدف، مواجهة نفط الوسط والصناعة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز.
وسجل نفط الوسط مبكراً في الدقيقة 8 عبر لاعبه منتظر ستار.
فيما عادل حيدر النتيجة للصناعة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.
وبهذا التعادل، رفع نفط الوسط رصيده الى النقطة 36 في المركز 16، بينما رفع الصناعة رصيده الى النقطة 27 في المركز 19 (قبل الأخير).
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