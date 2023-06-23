بعد الثلاثية التاريخية.. غوارديولا يستجم في دولة عربية

اختار الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، مصر لقضاء إجازة رفقة أسرته، عقب تتويج فريقه بثلاثية تاريخية هي الدوري والكأس في إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.







وأنهى غوارديولا الموسم بالتتويج مع سيتي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة بجانب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة صورا للمدرب الإسباني وأفراد عائلته في منطقة أهرامات الجيزة.وأنهى غوارديولا الموسم بالتتويج مع سيتي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة بجانب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.