باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي

وترددت أنباء قوية حول رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد، مقابل 200 مليون يورو، وذلك بعدما رفض اللاعب الاستمرار حتى عام 2025.وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية، أن باريس سان جيرمان قدم عرضا ضخما لنادي نابولي الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.وأكدت الشبكة العالمية أن باريس حدد 150 مليون يورو من أجل شراء عقد أوسيمين من نابولي، بالإضافة إلى المكافآت المتعلقة بالسجل التهديفي والمستوى العام مع الفريق.