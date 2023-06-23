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بصفقة قياسية.. الهلال السعودي يضم قائد ولفرهامبتون الإنجليزي

رياضة

2023-06-23 | 15:27
بصفقة قياسية.. الهلال السعودي يضم قائد ولفرهامبتون الإنجليزي
1,011 مشاهدة

أعلن نادي الهلال السعودي، الجمعة، تعاقده مع قائد ولفرهامبتون لاعب وسط المنتخب البرتغالي روبن نيفيش، بصفقة قياسية للنادي الإنجليزي.

ونشر النادي الاكثر تتويجا بلقب الدوري السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر فيه ابن الـ26 عاما بقميص النادي، مرفقا بعبارة "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".

وأشار ولفرهامبتون عبر موقعه إلى أن قائده سينضم إلى الهلال "بصفقة قياسية للنادي" الإنجليزي، مقدرة بـ47 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) وفق وسائل إعلام بريطانية.

ولم يكشف الهلال عن مدة الصفقة، فيما ذكر موقع "ذي أثلتيك" أنه سيوقع على عقد لمدة 3 أعوام.

وصل نيفيش إلى ولفرهامبتون عام 2017 قادما من بورتو البرتغالي، وبات ركيزة مع "الذئاب" حيث خاض معهم 253 مباراة مسجلا 30 هدفا و13 تمريرة حاسمة.
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