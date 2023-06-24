مدرب العراق السابق يوجه نصيحة لزيدان إقبال: هناك كرة قدم حقيقية في هولندا

وودّع "زيدان إقبال" فريق مانشستر يونايتد ثالث الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًّا بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" بعد رحلة استمرت 15 عامًا مع "الشياطين الحمر".وقال بيتروفيتش لموقع "دي تلغراف" الهولندي، إن "الكثير من الاتصالات جمعتني بزيدان وعائلته عندما حاولت إقناعه باختيار المنتخب الوطني العراقي، من هناك ظللت دائمًا على اتصال، لذلك كنت أعرف أن أوتريخت كان يعمل معه".وأضاف: "أشرت إلى اعتقادي المسبق بأن أوتريخت خيار جيد لإقبال، لأن هناك كرة قدم حقيقية في هولندا، لقد أشرت أيضًا إلى أن ناديًا مثل أوتريخت ربما يكون خطوة وسيطة لطيفة".وأكمل: "نادي أوتريخت الهولندي أخذ خطوة ذكية بتعاقده مع زيدان إقبال، اللاعب يتناسب جيدًا مع كرة القدم الهولندية بصفاته، وأعتقد أن أوتريخت سيستمتع به كثيرًا".وتابع: "أوتريخت جلب نجمًا مستقبليًّا، إنه لاعب خط وسط متكامل للغاية، قوي في التنظيم، جيد في التمرير ويمكنه اللعب بشكل جيد للغاية من صندوق إلى صندوق".وختم: "إقبال ينحدر من عائلة رائعة، هو رجل يُكِّن الكثير من الاحترام لمدربيه وزملائه اللاعبين، وهو متحمس للغاية للتحسن والتدريب المستمر".ولم يشارك "إقبال" مع فريق مانشستر يونايتد الأول في الموسم المنصرم في جميع المسابقات المحلية والقارية، الأمر الذي دفع اللاعب للبحث عن فريق جديد.