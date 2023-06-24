برشلونة يحسم موقفه من انتقال دي يونج للبايرن.. هل سيفرطون به؟

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يرفض تمامًا فكرة رحيل فرينكي دي يونج، رغم الاهتمام الكبير من بايرن ميونخ والعروض التى يدرس النادي الألماني تقديمها.وأوضحت الصحيفة أن تشافي يرى بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس أن دي يونج سيكون هو أساس وسط الملعب، ولا يمكن التفريط فيه بأى شكل، والاحتفاظ به أمر ضروري.وتوج دي يونج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى بعد انتقاله في عام 2019 من أياكس أمستردام إلى برشلونة، ولكن ما تزال التكهنات حول مستقبله كثيرة.فيما زعمت تقارير صحفية أن برشلونة يريد تعويض بوسكيتس بالتعاقد مع رقم 6 ومرشحهم المفضل بروزوفيتش بعد التعاقد مع جوندوجان حيث أصبح هناك بيدري وجوندوجان وجافي فإن فرصة خروج دي يونج قد تكون كبيرة.من جهته أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن تعاقده مع سيرجيو بوسكيتس، قائد نادي برشلونة الإسباني السابق، فى صفقة مجانية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني.يفتتح فريق برشلونة مبارياته فى الدورى الإسبانى الموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة خيتافى فى الجولة الأولى من الليجا يوم 13 أغسطس من عام 2023.