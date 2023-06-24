ليجتمع مجدداً بميسي.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس رسميًا

ونشر النادي الأمريكي مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمن أشهر ما قاله نجوم كرة القدم عن بوسكيتس، وأنهاه بعبارة "بوسي"، وهو الاسم الذي يطلقه عليه زملاؤه.وكان بوسكيتس قد أعلن رحيله عن برشلونة في شهر مايو/ أيار الماضي، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 14 عامًا مع الفريق الأول للبلوغرانا، حقق خلالها كل الألقاب الممكنة.والتحق بوسكيتس، البالغ من العمر 34 عامًا، بزميله السابق في النادي الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي على الانضمام لنادي الهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة.وارتبط بوسكيتس بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية، حيث تلقى عرضًا مغريًا من هناك بحسب تقارير إعلامية، قبل أن يقرر الرحيل إلى نادي إنتر ميامي المملوك من النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام.وفاز بوسكيتس بـ32 لقبًا مع برشلونة ولعب بقميص البلوغرانا 719 مباراة، ومن أبرز الألقاب التي توج بها الدولي الإسباني السابق مع ناديه: ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، والدوري الإسباني تسع مرات، وكأس إسبانيا سبع مرات ومثلها كأس السوبر الإسباني.