برشلونة ينافس النصر لضم نجم انتر ميلان

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد وافق برشلونة على تطبيق خطة بديلة للحصول على خدمات بروزوفيتش.وكان برشلونة يخطط لإجراء مبادلة بين بروزوفيتش وفرانك كيسي، لكن الأخير تمسك بالبقاء مع البارسا.وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بات مستعدا الآن لدفع رسوم نظير ضم بروزوفيتش من إنتر ميلان.وأوضحت أن برشلونة يجري مفاوضات مكثفة لإقناع بروزوفيتش بإهمال عرض النصر السعودي والانتقال إلى الليجا، من خلال إغرائه بلعب دور بارز في تشكيلة تشافي، وأنه لا يزال أمامه عدة سنوات في اللعب بقارة أوروبا.وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في صفقة انتقال بروزوفيتش إلى برشلونة، لكن يخشى البارسا، أموال الفريق السعودي.