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كربلاء يقسو على الحدود ونوروز يهزم الديوانية في الممتاز
Alsumaria Tv
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تمكن فريق نادي كربلاء من الفوز على الحدود بأربعة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل أهداف كربلاء، رضا فاضل في الدقيقة (25)، و مصطفى راضي في الدقيقة (31)، وسامي هين في الدقيقة (49)، واختتم رضا فاضل مهرجان الأهداف عن الدقيقة (72).
أما الحدود، فقد جاء هدفي الفريق عبر كل من محمد اسويعيد في الدقيقة (42)، وعلي قاسم في الدقيقة (50).
وفي مباراة ثانية، تمكن فريق نادي نوروز من الفوز على الديوانية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وسجل نوروز أهدافه الثلاث، عبر محمد قاسم نصيف في الدقيقة (45+1)، ونزار محمود احمد الدقيقة (62)، وحسين عبد الواحد في الدقيقة (67).
أما هدف الديوانية، فقد سجله عبد القادر طارق عن الدقيقة 90+2.
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