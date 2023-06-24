https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459825-638232222304391249.jpg
بنزيما يرد على مزاعم خلافه مع مدريد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
رد النجم الفرنسي كريم بنزيما، على مزاعم خلافه مع ناديه السابق ريال مدريد، بعد رحيله إلى الدوري السعودي.
وغادر بنزيما صفوف الميرنجي هذا الصيف، وانضم لاتحاد جدة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو.
وكان بنزيما قد ألغى متابعة حساب ريال مدريد عبر "إنستجرام"، ما فتح الباب أمام الشائعات حول تدهور علاقته بإدارة النادي الملكي.
ولكن، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد عاد المهاجم الفرنسي لمتابعة حساب ريال مدريد مرة أخرى، ليضع حدا لمثل تلك الشائعات.
أما حساب ريال مدريد، فقد توقف عن متابعة بنزيما، وهو تقليد معتاد تقوم به حسابات الميرنجي مع كل اللاعبين الرحلين، وليس بنزيما فقط.
جدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد مع الإسباني خوسيليو ماتو، مهاجم إسبانيول، على سبيل الإعارة، في محاولة لتعويض رحيل بنزيما.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا