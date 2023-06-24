ميسي بأحدث تصريح: مسيرتي استثنائية وحققت أهم أهدافي

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب مونديال قطر 2022، وهي البطولة التي طال انتظارها بالنسبة للبرغوث الأرجنتيني.وقال ميسي في مقابلة مع شبكة قنوات "beIN Sports": "لقد حققت أهم أهدافي، وهو الفوز بكأس العالم".وأضاف: "لم أعط أهمية للألقاب الفردية مطلقا، وبعد أن حققت كل أهدافي مع الأرجنتين ومع الأندية التي لعبت لها، كان الأمر بمثابة إنهاء مسيرة استثنائية".وتابع: "كأس العالم يختلف عن كل البطولات، فكل دولة تعيشها بطريقة مختلفة، الأرجنتين خاضتها بطريقة جميلة وجنونية".وأوضح: "إنه شهر يصاب فيه البلد بالشلل، وكل ردود الفعل تتأثر بنتائج المنتخب".وعن تجربته في باريس، قال: "كان من الصعب علي وعائلتي التأقلم مع المدينة، وفي كانون الأول، عندما ذهبت في إجازة إلى الأرجنتين، أصبت بفيروس كورونا".وزاد: "كانت العودة مختلفة، كنت بعيدا عن ممارسة كرة القدم، لمدة شهر تقريبا... لقد كانت سنة صعبة للغاية".وأكمل: "في بداية الموسم الثاني شعرت بتحسن كبير، كنت قادرا على خوض فترة ما قبل الموسم، وأن أكون مع زملائي في الفريق منذ البداية، مع مدرب جديد، لكنني شعرت براحة أكبر".وعن فشل الفوز بدوري الأبطال، قال: "كان لدينا هدف الفوز بدوري الأبطال، لكننا لم نحققه، لقد كانت خيبة أمل كبيرة، لأن هذا هو ما كان يريده النادي".وختم: "يجب أن نعطي قيمة للبطولات التي حققناها في باريس، لم أعد أنظر إلى سجلاتي، الشيء الوحيد الذي أنظر إليه هو ما حققته مع الأرجنتين والألقاب الجماعية".