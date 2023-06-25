تقرير فرنسي: النصر السعودي يتحرك للتعاقد مع جريزمان

وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن النصر التقى بممثلي أنطوان جريزمان صاحب الـ32 عاما هذا الأسبوع في لندن.وأضافت: "كان الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم موقف اللاعب من اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل".وتكهنت تقارير صحفية بأن جريزمان قد يرحل عن أتلتيكو مدريد في ظل ارتباطه بشرط جزائي قليل في عقده (25 مليون يورو).وسيكون بيع أتلتيكو مدريد لأنطوان جريزمان خسارة على المستوى الرياضي، لكنه سيحرر النادي من راتبه الكبير.ودخل النصر في مفاوضات مع جريزمان، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الرباعي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد) وروبن نيفيز (الهلال).