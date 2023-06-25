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لمدة عام.. ميسي يغيب عن منتخب الأرجنتين

رياضة

2023-06-25 | 01:50
لمدة عام.. ميسي يغيب عن منتخب الأرجنتين
6,731 مشاهدة


السومرية نيوز - رياضة

لن يكون بمقدور ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، الاعتماد على نجمه الأول ليونيل ميسي لمدة عام كامل.

وأتم ليونيل ميسي انتقاله إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليبدأ مغامرة جديدة خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت في تقرير لها أن ميسي طلب من ليونيل سكالوني التوقف دوليا وعدم الانضمام لمنتخب الأرجنتين لمدة عام كامل.

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وتسبب طلب ميسي في صدمة ودهشة للمدرب سكالوني، لكنه رغم ذلك يُنتظر أن يتم قبوله بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتأتي رغبة النجم الأرجنتيني من أجل أن يتمكن مع عائلته من التكيف على الأوضاع الجديدة بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
علماً بأن ميسي قد يخوض مباراته الأولى مع فريق إنتر ميامي يوم 21 يوليو/تموز المقبل، ضد كروز أزول المكسيكي، في بطولة كأس الدوريات.

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ويبحث ميسي مع زوجته وأطفاله الثلاثة عن منزل جديد في أمريكا قبل الانتقال المرتقب إلى الفريق الذي يمتلكه الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام.

ورغم الغياب لمدة سنة، فيبدو موقف ميسي من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 في أمريكا غير معلوم حتى الآن، لكن إقامة المسابقة على أرض البلد الذي يلعب فيه قد يكون محفزاً له للتواجد.

علماً بأن ميسي ينوي الاعتزال دولياً عقب الفراغ من المشاركة في كأس العالم 2026 مع "الألباسيلستي"، والتي ستُقام أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

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ووصل ميسي إلى قمة تألقه الدولي في كأس العالم 2022 في قطر، حين قاد منتخب بلاده للقب كأس العالم لثالث مرة في تاريخه، بالفوز في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

واختير ميسي كأفضل لاعب في كأس العالم 2022، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 3، ليكون أول من يحقق هذا الجائزة مرتين، بعدما نالها في مونديال 2014.

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