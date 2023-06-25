تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الخمسة الكبرى ودوري ابطال أوروبا

بالرغم من الموسم المرهق الذي خاضه نجوم العالم في أوروبا، إلا أن مساحة "الاستراحة" صغيرة جدا، فأكبر دوريات العالم ستنطلق مبكرا.
*ما هي مواعيد انطلاق أكبر دوريات العالم، بالتسلسل الزمني:
6 أغسطس/اب 2023
*مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وأرسنال على استاد ويمبلي.
11 أغسطس/اب
*انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء البطل مانشستر سيتي مع بطل "التشامبيونشيب" بيرنلي.
*انطلاق الدوري الإسباني "لا ليغا"، في الجولة الأولى سيواجه برشلونة خيتافي، بينما سيواجه ريال مدريد أتلتيك بلباو.
*انطلاق الدوري الفرنسي، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.
12 أغسطس/اب
*كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وريد بول لايبزغ في أليانز أرينا.
16 أغسطس/اب
*مباراة كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في أثينا.
18 أغسطس/اب
*ضربة البداية للدوري الألماني "بوندسليغا"، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.
*انطلاق الدوري الإيطالي "سيريا آ"، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.
19 سبتمبر/ ايلول
*انطلاق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.