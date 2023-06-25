بملعب البصرة.. منتخب آسيوي يطلب مواجهة اسود الرافدين ودياً

وقال مصدر مقرب من الاتحاد العراقي لكرة القدم في تصريحات صحفية: "تلقينا برقية من اتحاد هونج كونج يطلب فيها إجراء مباراة ودية مع أسود الرافدين تقام بملعب البصرة الدولي".وأضاف: "سيتم توجيه الطلب إلى الجهاز الفني للمنتخب العراقي بقيادة الإسباني خيسوس كاساس للبت في الموافقة أو رفضها".وتابع المصدر: "لم تصلنا أي دعوة أو طلب من الاتحاد الأوزبكي لإجراء ودية تحضيرا لكأس آسيا، رغم أن اتحاد الكرة في أوزبكستان طلب من قبل رد الزيارة للعراق بعد الودية التي جرت العام الماضي في طشقند وانتصر فيها أسود الرافدين 1-0".وختم: "برنامج الإعداد الذي وضعه المدرب كاساس لكأس آسيا يشمل حتى الآن المشاركة في كأس ملك تايلاند وبطولة الأردن الرباعية".ولعب هونج كونج سابقا في البصرة ضد العراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وانتهت بفوز أسود الرافدين 2-0.يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب بالمجموعة الرابعة بكأس آسيا إلى جانب اليابان وإندونيسيا وفيتنام، بينما يواجه هونج كونج منتخبات الإمارات وإيران وفلسطين بالمجموعة الثالثة.ويستعد المنتخبان لنهائيات كأس آسيا المقررة في قطر مطلع 2024.