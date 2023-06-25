كم سيكون راتب مبابي في حال انتقاله الى ريال مدريد؟

وذكرت تقارير مؤخرا بأن "سان جيرمان يرفض بقاء مبابي لموسم آخر في "حديقة الأمراء"، إذا لم يوافق على التجديد، وسيعرضه للبيع هذا الصيف".وأضافت أن "مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد بشأن اللعب في "سانتياجو برنابيو"، سواء نجح الميرنجي في حسم الصفقة هذا الموسم أو في الصيف المقبل".ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، "لم يبتعد كيليان مبابي عن الاتصال بريال مدريد، منذ تجديد عقده مع باريس في العام الماضي".وذكرت أن "ريال مدريد لديه اتفاق بالفعل مع مبابي بشأن الحصول على راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول اللاعب على 65% من حقوق الصور الخاصة به".وأشارت إلى أن "مبابي أبدى ندمه لفورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، واعتذر له شخصيًا عما حدث في الصيف الماضي".وأوضحت أن "مبابي ووالدته وبيريز يعملون في نفس الاتجاه، كي يرى حلم اللاعب الفرنسي النور، بارتداء قميص ريال مدريد".