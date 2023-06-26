رسمياً.. ريال مدريد يجدد عقد نجمه مودريتش لـ2024

ووافق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، والذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024.وصل لوكا مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012، وفي المواسم الأحد عشر التي قضاها في الدفاع عن قميص الريال، حيث لعب 488 مباراة وفاز بـ 23 لقباً: 5 دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب لكأس العالم للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 3 بطولات دوري، 2 كأس ملك إسبانيا و4 ألقاب. كؤوس السوبر الاسباني.وخلال مسيرته كلاعب في ريال مدريد، فاز مودريتش بأعلى الجوائز الفردية، مثل 2018 فاز بكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب في FIFA 2018، وجائزة 2017/18 UEFA لهذا العام، وكأس العالم للأندية 2017، وكان هذا الموسم جزءًا من فريق الفيفا للمرة السادسة في مسيرته.بالإضافة إلى ذلك، حصل على الكرة الذهبية في مونديال روسيا والكرة البرونزية في مونديال قطر.