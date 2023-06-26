Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأمم المتحدة توجه دعوة بعد أحداث روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

برشلونة يعلن تعاقده مع قائد مانشستر سيتي رسمياً

رياضة

2023-06-26 | 07:00
برشلونة يعلن تعاقده مع قائد مانشستر سيتي رسمياً
736 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي إيلكاي غوندوغان بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار برشلونة إلى أن عقد غوندوغان (32 عامًا) يمتد لموسمين حتى 30 يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لعام إضافي، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو (435.72 مليون دولار).

ويرحل غندوغان (32 عاما) عن سيتي بعدما حمل شارة قيادة ناديه في موسم مذهل وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، لينهي مسيرة استمرت 7 سنوات في إنجلترا حصل خلالها على 14 لقبا منها 5 ألقاب للدوري المحلي.

وقال غندوغان في بيان: "بالنسبة لي فإنه لشرف اللعب في سيتي على مدار آخر 7 سنوات. كان مانشستر سيتييمثل بيتي، وشعرت أني جزءا من عائلة استثنائية جدا في سيتي".

وأضاف: "كنت محظوظا بالمرور بالعديد من اللحظات التي لاتنسى خلال وجودي هنا، وكان حمل شارة القيادة خلال هذا الموسم الاستثنائي بمثابة أفضل تجربة في مسيرتي".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
أحد أبطال مسلسل &quot;بيت الطين&quot;.. وفاة فنان عراقي شهير في تركيا
25.14%
02:13 | 2023-06-25
أحد أبطال مسلسل "بيت الطين".. وفاة فنان عراقي شهير في تركيا
02:13 | 2023-06-25
إحصلي على قدمين أكثر نعومة في عيد الاضحى
21.37%
05:22 | 2023-06-25
إحصلي على قدمين أكثر نعومة في عيد الاضحى
05:22 | 2023-06-25
بعد فلاح إبراهيم.. وفاة فنان عراقي آخر
21.16%
11:37 | 2023-06-25
بعد فلاح إبراهيم.. وفاة فنان عراقي آخر
11:37 | 2023-06-25
بالصور.. المياه تحيط بملعب المدينة في البصرة
11.71%
16:21 | 2023-06-25
بالصور.. المياه تحيط بملعب المدينة في البصرة
16:21 | 2023-06-25
موسكو تكشف مصير مقاتلي &quot;فاغنر&quot; وقائدها
10.73%
17:06 | 2023-06-24
موسكو تكشف مصير مقاتلي "فاغنر" وقائدها
17:06 | 2023-06-24
إجازة الـ 5 سنوات للموظفين.. السومرية تنشر التعليمات الخاصة للراغبين بالحصول عليها
9.88%
04:33 | 2023-06-26
إجازة الـ 5 سنوات للموظفين.. السومرية تنشر التعليمات الخاصة للراغبين بالحصول عليها
04:33 | 2023-06-26
المزيد
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

ما هي أعماق المحيط المختلفة قبل الوصول إلى قعر البحر؟
Play
ما هي أعماق المحيط المختلفة قبل الوصول إلى قعر البحر؟
06:00 | 2023-06-26
حنان الام يرافق أحد طلبة السادس الاعدادي.. تعيد له مراجعة المادة قبيل الامتحان (فيديو)
Play
حنان الام يرافق أحد طلبة السادس الاعدادي.. تعيد له مراجعة المادة قبيل الامتحان (فيديو)
05:17 | 2023-06-26
وسط حالة حزن "شديد".. تشييع جثمان الفنان رضا طارش بالديوانية (فيديو)
Play
وسط حالة حزن "شديد".. تشييع جثمان الفنان رضا طارش بالديوانية (فيديو)
03:41 | 2023-06-26
الدفاع تحدد اعداد المشمولين بالعودة وتوضح الية توزيعهم
Play
الدفاع تحدد اعداد المشمولين بالعودة وتوضح الية توزيعهم
02:00 | 2023-06-26
وزير الصحة يفتتح مركز لغسل الكلى في مستشفى اليرموك
Play
وزير الصحة يفتتح مركز لغسل الكلى في مستشفى اليرموك
14:30 | 2023-06-25
اصحاب مولدات في بغداد يهددون بايقاف تجهيز الكهرباء
Play
اصحاب مولدات في بغداد يهددون بايقاف تجهيز الكهرباء
14:00 | 2023-06-25
المصادقة على إنهاء تكليف محمد العاني من إدارة صندوق إعمار المناطق
Play
المصادقة على إنهاء تكليف محمد العاني من إدارة صندوق إعمار المناطق
13:30 | 2023-06-25
تنسيقية المقاومة تعطي فرصة اخيرة للسوداني وتحذر من الانتهاكات الامريكية
Play
تنسيقية المقاومة تعطي فرصة اخيرة للسوداني وتحذر من الانتهاكات الامريكية
13:00 | 2023-06-25
كيف تحمي هاتفك من حرارة الصيف؟
Play
كيف تحمي هاتفك من حرارة الصيف؟
04:55 | 2023-06-24
اهالي حي الجهاد يشكون من تلكؤ عملية الاكساء
Play
اهالي حي الجهاد يشكون من تلكؤ عملية الاكساء
08:10 | 2023-06-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.