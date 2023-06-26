برشلونة يعلن تعاقده مع قائد مانشستر سيتي رسمياً

وأشار برشلونة إلى أن عقد غوندوغان (32 عامًا) يمتد لموسمين حتى 30 يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لعام إضافي، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو (435.72 مليون دولار).ويرحل غندوغان (32 عاما) عن سيتي بعدما حمل شارة قيادة ناديه في موسم مذهل وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، لينهي مسيرة استمرت 7 سنوات في إنجلترا حصل خلالها على 14 لقبا منها 5 ألقاب للدوري المحلي.وقال غندوغان في بيان: "بالنسبة لي فإنه لشرف اللعب في سيتي على مدار آخر 7 سنوات. كان مانشستر سيتييمثل بيتي، وشعرت أني جزءا من عائلة استثنائية جدا في سيتي".وأضاف: "كنت محظوظا بالمرور بالعديد من اللحظات التي لاتنسى خلال وجودي هنا، وكان حمل شارة القيادة خلال هذا الموسم الاستثنائي بمثابة أفضل تجربة في مسيرتي".