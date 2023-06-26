الكشف عن مدى إصابة نجم المنتخب الوطني كيفن يعقوب

وقال محمد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللاعبَ كيفن يعقوب أكمل إجراءاتَ الفحوصات النهائيّة، وتمّ تشخيصُ إصابته بقطعِ الرباط الصليبيّ جرّاء الإصابة التي تعرضَ لها في مباراةِ المنتخب الوطنيّ ضد منتخبِ كولومبيا"، مبينا ان "اللاعب سيجري عمليةً جراحيةً في لندن خلال الأسبوعين المُقبلين، وتتراوح مدةُ غياب محترف نادي ارهوس الدنماركي من 9-12 شهراً".من جانبه، أعرب الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم "تقديمَ كل ما يحتاجه اللاعبُ كيفن يعقوب، بضمنها نفقات إجراء العمليّةِ الجراحيّة، ومراحل علاجه وتماثله للشفاءِ التام، وعودته إلى الملاعب بالسرعةِ المُمكنة".