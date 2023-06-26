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"فيفا" يكشف عن مكان إقامة كأس العالم للأندية والفرق المشاركة فيه

رياضة

2023-06-26 | 08:38
&quot;فيفا&quot; يكشف عن مكان إقامة كأس العالم للأندية والفرق المشاركة فيه
المصدر:
وكالات
1,173 مشاهدة

كشف الاتحادان الدولي "فيفا" والسعودي لكرة القدم رسميا، اليوم الاثنين، اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية المقررة أواخر العام الحالي.

وكان مجلس الاتحاد الدولي اختار السعودية لتنظيم هذه النسخة في شباط الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة، لتصبح رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد الإمارات وقطر والمغرب.

وجاء اختيار جدة لاستضافة مباريات مونديال الأندية 2023، بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي إلى المدينة الأسبوع الماضي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 كانون الاول المقبل.

وستشارك في البطولة سبعة أندية وهي:
- الاتحاد السعودي (بطل الدولة المضيفة)
- مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)

- أوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل آسيا)
- الأهلي المصري (بطل إفريقيا)

- أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)
- ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف )
- بطل أمريكا الجنوبية: لم يحدد بعد.

وكانت مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة قد استضافت عددا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، منها الكأس السوبر الإسبانية، والكأس السوبر الإيطالية، وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب"، بالإضافة إلى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، ونهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.
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