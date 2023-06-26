وقال جوندوجان، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إذا كان عليّ أن أغادر مانشستر سيتي، كان هناك نادٍ واحد فقط في العالم يمكنني الذهاب إليه، وهو برشلونة".وأضاف: "كان برشلونة أو لا شيء، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، حلمت بارتداء هذا القميص في يوم من الأيام".وتابع جوندوجان: "واثق من قدرتي على تقديم أعلى مستوى لبعض سنوات أخرى.. أريد فقط مساعدة برشلونة على العودة إلى حيث يستحق أن يكون".وأكمل: "سعيد بلم الشمل مرة أخرى مع صديقي القديم ليفاندوفسكي، كما أنني متحمس للعب مع مدرب آخر (تشافي) أعجبت به لفترة طويلة".وواصل النجم الالماني: "عندما تحدثت أنا وتشافي عن المشروع، بدا الأمر طبيعيًا للغاية، أرى الكثير من أوجه التشابه بيننا كلاعبين وفي الطريقة التي نرى بها المباريات".واوضح: "أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الضغط في برشلونة، لكني أحب الضغط، أحب الخروج من منطقة الراحة الخاصة بي، لم أكن أبحث عن تحدٍ سهل، كنت أبحث عن تحدٍ جديد".وختم جوندوجان: "لا أطيق الانتظار حتى ألعب بقميص برشلونة".وأعلن برشلونة رسميًا، صباح اليوم الإثنين، تعاقده مع جوندوجان، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.