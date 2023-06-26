اتحاد غرب آسيا يشكر العراق لهذا السبب

وجاءَ ذلك في الرسالةِ التي وصلت إلى الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، من رئيس اتحاد غرب آسيا: "بدايةً يسرني أن أتقدمَ إليكم بأطيب التهاني والتبريكاتِ بمُناسبةِ حلول عيد الأضحى المُبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيده عليكم وعلينا وعلى الأمتين العربيّة والإسلاميّة بالخيرِ واليُمن والبركات".وأضاف: "بالإشارةِ إلى النجاحِ الكبيرِ الذي حققته بطولةُ اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عاماً لكرةِ القدم، والتي استضافها العراقُ الشقيق في مدينتي بغداد وكربلاء، فإنه لمن دواعي سروري أن أنقلَ إليكم خالصَ تقديري وشكري مقابل ما حظيت به البطولةُ من دعمٍ لا محدود منكم على الصعيدِ الشخصيّ، ومن حكومتكم الرشيدة، وهو ما أسهمَ بشكلٍ كبيرٍ في إيصالِ هذا الحدثِ الرياضيّ الشبابيّ إلى أعلى المُستوياتِ التنظيمية".وأكد، "إن اتحادَ غرب آسيا لكرةِ القدم، الذي يحرصُ على الدوام على دعمِ القطاع الرياضيّ في دول الإقليم كافة، دأبَ خلال السنواتِ الماضية على تنظيمِ العديد من بُطولاته في العراق، وذلك إيماناً منه بكفاءةِ مؤسساته كافة، وقُدرة العاملين فيها على توفيرِ عوامل النجاح، وتأكيداً لحقِّ الشعبِ العراقيّ باستضافةِ بطولاته على أرضه، وللمساعدةِ برفع الحظرِ عن ملاعبه، لتشهد بالفعلِ هذه الأنشطةُ والبرامج الإشادةَ والثناء بشهادةِ الجميع من دون استثناء".وأردف: "بالنيابةِ عن مجلس إدارةِ اتحاد غرب آسيا لكُرةِ القدم، أتقدمُ إليكم باعتزازنا على ما يلقاه اتحادُ غرب آسيا من العراق الشقيق من دعمٍ دائمٍ أثناء تنفيذِ نشاطاته، سواء عبر الاستضافاتِ المُتكررة لبُطولاته والتسهيلات التي ترافق ذلك وتوجيهاتكم لتوفيرِ المتطلباتِ كافة، أو التفاعل مع هذه البطولةِ والمُشاركة فيها على جميع الأصعدة والمُستويات. كما يسرني أن أهنئ حكومتكم الرشيدة وشعبكم الشقيق على ما تحققَ من إنجازٍ لافتٍ بفوز منتخبكم الوطنيّ بلقب البطولة، والإشادة بما تقدموه من أدوارٍ مهمةٍ وفاعلةٍ في تنميةِ كرة القدم العراقيّة والنُهوض بالقطاع الرياضيّ والشبابيّ بشكلٍ عامّ، واستمراريّة فرض حُضوره وتألقه في المحافل الدوليّة والقاريّة والعربيّة".وأتم "أجددُ تقديري لشخصكم الكريم، وأسألُ الله لكم موفورَ الصحة، وأن يكون التوفيقُ والنجاح حليفكم الدائم، وأن ينعمَ على العراق الشقيق بالمزيدِ من الازدهارِ والتقدُّم".