سان جيرمان يتخلى عن مبابي ويُحدد سعر بيعه لمدريد

وأكدت صحيفة "آس"، أن هذا الاتجاه جاء من قبل صندوق الاستثمار القطري مالك باريس سان جيرمان.وأوضحت الصحيفة أن الصندوق قد حدد مبلغ 200 مليون يورو لبيع اللاعب الفرنسي لأي فريق بمن فيهم ريال مدريد، ولن يقبل بأي مبالغ أخرى أقل من ذلك.وفي الوقت نفسه، لا يستبعد النادي الفرنسي أي سيناريو آخر غير بيع مبابي هذا الصيف أو رحيله مجانا عند نهاية عقده في يونيو 2024، ويطرح حل الاستمرار على الطاولة رغم إعراب اللاعب عن رفضه له.وكان مبابي قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مجانا عن باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد، لكنه فاجأ الجميع في آخر لحظة، بتجديد عقده لموسمين إضافيين حتى العام 2024 مع خيار التمديد لموسم ثالث.ولكن مبابي أكد قبل أيام في رسالة للنادي الباريسي أنه لن يفعل خيار التمديد لتظهر التكهنات بشأن مستقبله.