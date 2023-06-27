النصر السعودي يغلق صفقة التعاقد مع المغربي حكيم زياش

Chelsea and Al Nassr have signed all the documents to complete Hakim Ziyech deal. 🟡🔵✅ #CFC #AlNassr



Medical tests pending then Ziyech will join Cristiano Ronaldo @ Al Nassr. pic.twitter.com/C9QEl2yo4c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر"، أن ناديي النصر وتشيلسي وقعا على كافة العقود الرسمية لإتمام صفقة حكيم زياش.وأضاف "النصر ينتظر نتائج الفحوص الطبية، قبل انضمام حكيم زياش بشكل رسمي لمجاورة كريستيانو رونالدو في الفريق".ومن المنتظر أن يعلن نادي النصر، خلال الساعات المقبلة، عن تعاقده رسميا مع زياش، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني بعقد لمدة 3 مواسم.وكان زياش البالغ عمره 30 عاما، يرتبط بعقد مع نادي تشيلسي يمتد حتى العام 2025، لكن الدولي المغربي فضل الرحيل عن الفريق لأخذ فرصة اللعب بشكل منتظم.يشار إلى أن زياش كان ضمن الركائز الرئيسية لكتيبة المغرب في مونديال قطر 2022، التي حققت إنجازا تاريخيا للعرب وقارة إفريقيا بحصد المركز الرابع.