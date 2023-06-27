تفاصيل جديدة عن صفقة انتقال العراقي زيدان إقبال إلى "أوتريخت" الهولندي

وأكد النجم العراقي أن الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، نصحه بالانضمام إلى النادي الذي سبق لمدرب الشياطين الحمر خوض تجربة تدريبية معه.وقال إقبال في تصريح للموقع الرسمي للنادي الهولندي: "خلال شهر يناير/ كانون الأول الماضي، كنت قريبًا من الانتقال إلى صفوف أوتريخت على سبيل الإعارة؛ لكن الأمور لم تكتمل بنجاح حينها".وأضاف: "مدربي في مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ قد أبلغني بأنه درب أوتريخت وهو نادٍ عظيم والمدينة جميلة، نصحني كثيرًا بالمجيء إلى هنا، وكذلك المدرب السابق للمنتخب العراقي زيليكو بيرتوفيتش الذي حدثنا أنا ووالدي كثيرًا عن المدينة والنادي".وتابع ذو الـ20 ربيعًا: "أنا هنا لأعطي أفضل ما لديَّ بنسبة 100% وهدفي التحسن لاعبًا وإنسانًا، أريد تعلم اللغة والثقافة الهولندية، ولا أستطيع الانتظار لبدء التجربة".وكشفت مصادر مقربة من اللاعب العراقي أن صفقة انضمام إقبال إلى أوتريخت، بلغت تكلفتها 800 ألف جنيه أسترليني مع وجود بندٍ يمنح مانشستر يونايتد نسبة 40% من قيمة صفقة بيعه مستقبلًا.