بعد 5 سنوات.. نادٍ "كبير" ينهي عقده مع الخطوط القطرية

وقال البيان: "العلاقات التي تمكّن نادي بايرن ميونيخ من تكوينها مع جماهيره في العالم العربي من خلال الخطوط الجوية القطرية ستظل قائمة".قال الرئيس التنفيذي الجديد لبايرن، يان-كريستيان دريسن، إن الفريق والخطوط الجوية القطرية "عملا معًا بنجاح وتعلّما من بعضهما البعض".من جهته، تمنى أكبر الباكر المدير التنفيذي للخطوط القطرية "كل التوفيق في المستقبل" لبايرن مضيفًا "إنه ناد كبير وقد استمتعنا بمبارياته بحماس وشغف".وقّع العملاق البافاري في العام 2018 على صفقة رعاية لمدة خمس سنوات مع الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة في الدوحة، والتي بلغت قيمتها حوالي 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار) سنويًا، وفق تقارير إعلامية.خلال الجمعية العمومية للنادي 2021، حاول المشجعون المشمئزون فرض اقتراح يطالبون فيه بعدم تجديد الصفقة.وتشير الجماهير إلى جمعيات حقوقية تتهم قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك الذين عملوا في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم 2022.لكن الدوحة قد نفت مرارًا الاتهامات الموجهة إليها وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها في 2010 لتنظيم كأس العالم، بما في ذلك فرض حد أدنى للأجور وتحسين ظروف العمال.