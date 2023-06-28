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رسميا.. ميلان يضم حارس أتالانتا
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السومرية نيوز - رياضة
أعلن ميلان، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا، في صفقة انتقال حر.
وخضع الحارس الإيطالي للفحوصات الطبية أمس الثلاثاء، بينما أكمل انتقاله المجاني لميلان اليوم.
وقال ميلان في بيان رسمي: "يسعدنا أن نعلن عن وصول سبورتيلو في 1 يوليو/ تموز 2023، حيث وقع الحارس الإيطالي على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2027".
وأشار النادي إلى أن ماركو قرر اختيار القميص رقم 57 في الموسم الجديد.
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