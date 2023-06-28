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بعد رحيل بنزيما.. إعلان الترتيب الجديد لقادة ريال مدريد

رياضة

2023-06-28 | 14:43
بعد رحيل بنزيما.. إعلان الترتيب الجديد لقادة ريال مدريد
3,157 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن الترتيب الجديد لقادة الميرنجي بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما، بشكل رسمي إلى اتحاد جدة.

وسيكون هذا الموسم الثالث على التوالي الذي يضطر خلاله ريال مدريد لتعيين قائد جديد، حيث ترك سيرجيو راموس الشارة لمارسيلو في صيف 2021، قبل أن تنتقل في الصيف الماضي إلى كريم بنزيما.

ووفقا لحساب ريال مدريد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الترتيب الجديد للقادة سيكون، كالتالي: "ناتشو فيرنانديز، لوكا مودريتش، داني كارفاخال وتوني كروس".

وتعتمد شارة القيادة في ريال مدريد على الأقدمية، بموجب هذا المعيار، سيكون ناتشو القائد الجديد، بعدما جدد عقده مع الميرنجي حتى صيف 2024.

ويعد ناتشو من ناشئي ريال مدريد، حيث يتواجد في النادي منذ 22 عاما.

ولعب المدافع البالغ من العمر 33 عاما في ريال مدريد 319 مباراة، حيث فاز ب23 لقبا، هي دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كأس السوبر الأوروبي 4 مرات، كأس العالم للأندية 5 مرات، الدوري الإسباني 3 مرات، كأس الملك (مرتان)، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات.
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