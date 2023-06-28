تشيلسي يعلن انتقال ميندي لأهلي جدة

وأوضح تشيلسي في بيان رسمي "رحل إدوارد ميندي عن النادي بعد 3 مواسم معنا، وانتقل بشكل دائم إلى أهلي جدة".وأضاف "سنتذكر اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في ستامفورد بريدج، بسبب الدور الرئيسي الذي لعبه في فوزنا بلقب دوري الأبطال عام 2021، حيث استقبل هدفين في 7 مباريات بالأدوار الإقصائية".وقالت التقارير إن تشيلسي سيحصل على مبلغ يتراوح من 16 إلى 17 مليون إسترليني، وسيكون الراتب السنوي للحارس 12 مليون دولار و3 ملايين إضافات، مقابل عقد يمتد حتى 2026.يذكر أن العديد من التقارير أكدت ضغط إدارة تشيلسي على ميندي من أجل الرحيل، حيث يسعى البلوز للحصول على توقيع أندريه أونانا حارس إنتر أو مايك ماينان حارس ميلان.وكان إدوارد ميندي قد خسر مكانه كحارس أساسي للبلوز في الموسم المنصرم لصالح الإسباني كيبا أريزابالاجا.