رسمياً.. أرسنال يعزز هجومه ويحسم صفقة نجم تشيلسي

ولم يتم الإفصاح عن مدة العقد أو قيمة الصفقة، لكن الصحافة البريطانية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قرابة 75 مليون يورو.وهو أول تعاقد من العيار الثقيل يجريه أرسنال هذا الصيف، علما بأن نادي شمال لندن يتحضر لاستقدام لاعب وسط وست هام الدولي الإنجليزي ديكلان رايس بحسب ما أعلنت تقارير صحفية محلية.وسيمنح هافيرتس (24 عاما)، خط هجوم أرسنال المزيد من الفعالية، بفضل تقنياته وأسلوبه، حيث يعتبر المهاجم الألماني الدولي الفارع الطول (1.93 م) من المؤثرين في "دي مانشافت" الذي ارتدى قميصه خلال 35 مباراة دولية وسجل 13 هدفا.وكان هافيرتس وصل إلى تشيلسي في صيف 2020 كموهبة جديدة صاعدة في الكرة الألمانية بعد أربع سنوات قضاها في باير ليفركوزن حيث حطم الأرقام القياسية لأصغر لاعب يحقق إنجازات في تاريخ النادي.غير أن الدولي الألماني فشل في التسجيل بشكل دائم مع تشيلسي حيث خاض بألوانه 139 مباراة وسجل 32 هدفا ومرر 15 كرة حاسمة.ودون هافيرتس اسمه في سجلات فريق تشيلسي بعدما قاده للفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز الوحيد أمام مانشستر سيتي عام 2021.