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الدوري الإسباني يتخطى حاجز 200 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي

رياضة

2023-06-29 | 11:01
الدوري الإسباني يتخطى حاجز 200 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي
310 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تخطى الدوري الإسباني لكرة القدم 200 مليون متابع في 16 منصة إلكترونية مختلفة، بمتوسط زيادة قدرها 1.4 مليون متابع في الأسبوع خلال الموسم الماضي، ليأتي بذلك في صدارة مسابقات كرة القدم من حيث عدد المتابعين بين البطولات الأوروبية الكبرى.

وتمتلك مسابقة الليغا حسابات بالعديد من المنصات المختلفة ومنها (تويتر) و(لاين) و(إنستغرام) و(تيك توك) و(فيسبوك). والكثير من تلك الحسابات مخصصة لأسواق مختلفة ذات أهمية؛ مثل الصين وتايلاند واليابان وإندونيسيا.

والحسابات التي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة كانت في المنصات التي تمتلك أدنى متوسط عمر، وذلك في حالة تطبيق (تيك توك).

وفي الموسم الماضي، حصدت الليغا 40.8 متابعًا جديدًا، لتكون بذلك المسابقة الأكثر شعبية على شبكات التواصل الاجتماعي بين الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتأتي خلفها بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليغ" بـ192 مليون متابع وبزيادة 33 مليون متابع هذا الموسم. ومن بعيد يظهر الدوري الألماني "بوندسليغا" بـ38 مليون متابع ثم الدوري الفرنسي "ليغ آ" بـ31 مليون متابع ثم الدوري الإيطالي "سيري آ" بـ28 مليون متابع.

وقال مدير الاستراتيجية الرقمية بالليغا، ألفريدو بيرميخو: "تشير هذه البيانات إلى ما قبل وما بعد بالنسبة إلى الليغا؛ إذ إننا أول مسابقة دوري كرة قدم تصل لهذا الرقم. هذا الإنجاز يعد جزءًا من الرهان الذي قطعناه في المسابقة منذ سنوات لتعزيز النظام البيئي الرقمي، وهو العمل الذي يساعد على جذب مشاهدات جديدة وتسريع عملية النمو وتوليد أعمال وأرباح. كما يعد تكييف المحتويات مع البلدان والجمهور والأشكال المختلفة عاملًا أساسيًا للوصول إلى جمهور كبير وبشكل متزايد".
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