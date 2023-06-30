https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460243-638237024971550335.jpg
نجم ليفربول يقترب من الأهلي السعودي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
استقر المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو على وجهته الجديدة بعد رحيله عن ليفربول بنهاية عقده في يونيو/حزيران الجاري، إذ بات قريبا من الالتحاق بكتيبة نجوم الملاعب الأوروبية في الدوري السعودي.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت دخول نادي أهلي جدة، العائد حديثا لدوري روشن، في مفاوضات مع المهاجم البرازيلي المخضرم.
وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الأهلي توصل لاتفاق شفهي كامل مع فيرمينو حول بنود التعاقد.
وأكد رومانو أن الصفقة باتت وشيكة، ولا يفصل فيرمينو عن ارتداء قميص الأهلي سوى الفحوصات الطبية قبل التوقيع على العقود.
وأشار إلى اتفاق الطرفين على توقيع عقد لمدة 3 سنوات، ينتهي في يونيو/حزيران 2026، لينضم فيرمينو إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي كأحدث صفقات أهلي جدة.
وجلب الدوري السعودي مؤخرا، العديد من الأسماء العالمية، مثل كريستيانو رونالدو (النصر)، كريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد)، وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي (الهلال).
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا