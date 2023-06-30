نجم ليفربول يقترب من الأهلي السعودي

وكانت الأيام الماضية قد شهدت دخول نادي أهلي جدة، العائد حديثا لدوري روشن، في مفاوضات مع المهاجم البرازيلي المخضرم.وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الأهلي توصل لاتفاق شفهي كامل مع فيرمينو حول بنود التعاقد.وأكد رومانو أن الصفقة باتت وشيكة، ولا يفصل فيرمينو عن ارتداء قميص الأهلي سوى الفحوصات الطبية قبل التوقيع على العقود.وأشار إلى اتفاق الطرفين على توقيع عقد لمدة 3 سنوات، ينتهي في يونيو/حزيران 2026، لينضم فيرمينو إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي كأحدث صفقات أهلي جدة.وجلب الدوري السعودي مؤخرا، العديد من الأسماء العالمية، مثل كريستيانو رونالدو (النصر)، كريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد)، وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي (الهلال).