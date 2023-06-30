الأسبوع المقبل.. برشلونة يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

وكان برشلونة قد أعلن مؤخرا، إبرام صفقتين "المدافع السنغالي ميكايلي فايي والألماني إلكاي جوندوجان".ويستعد برشلونة للإعلان عن التعاقد مع إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو، الذي ينتهي عقده مع ناديه اليوم الجمعة، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.وسيكون إينيجو مارتينيز صاحب ال32 عاما جاهزا لبدء التدريبات بجانب نجوم البلوجرانا، حين تبدأ الفترة التحضيرية.وكان مارتينيز قد اتفق سابقا مع برشلونة قبل عدة أشهر، وأكمل بالفعل الفحص الطبي، حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.ولعب إينيجو 357 مباراة في الليجا مع بيلباو، وسيمثل عامل الخبرة في دفاع برشلونة، كما يمكنه اللعب كظهير أيسر إلى جانب أليخاندرو بالدي الذي أصبح وحيدا في هذا المركز، بعد رحيل جوردي ألبا.