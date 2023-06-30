مدرب إنتر ميامي يحذر ميسي

وسبق للمدرب البالغ عمره 60 عاما، تدريب ميسي وبوسكيتس في برشلونة في موسم 2013-2014، كما قاد منتخب الأرجنتين بين عامي 2014 و2016.وانضم ميسي البالغ من العمر 36 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات وهو رقم قياسي، إلى صفوف إنتر ميامي مع زميله السابق بوسكيتس الذي لعب 18 سنة كاملة في برشلونة.وقال مارتينو خلال مؤتمر صحفي إن الثنائي تحدث إليه بشأن الانضمام إلى إنتر ميامي من أجل النجاح.وأضاف: "هذا يحدث لنا على المستوى الشخصي، وفي بعض الأحيان يرتبط اسم الولايات المتحدة بالعطلة والراحة لكن ليس هو الحال، فنحن نريد المنافسة".وأشار مارتينو إلى أنه بدأ المفاوضات مع ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي قبل التأكد من انضمام ميسي وبوسكيتس إلى صفوف الفريق.وتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية بعد إقالة فيل نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق، بعد خسارة الفريق في 10 مباريات وفوزه بـ5 مرات فقط ليتذيل ترتيب القسم الشرقي.وأتم مارتينو بقوله "إنها فرصة جذابة، ويمكن القول إن الهدايا توالت بعد ذلك، أؤمن بأن الدوري يتطور بشكل ثابت والدليل على ذلك مجموعة اللاعبين الأمريكيين المحترفين في أوروبا وفي أندية جيدة في أوروبا".