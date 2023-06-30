رسميا.. كوادرادو يغادر نادي يوفنتوس

وقال يوفنتوس، في بيان له عبر موقعه الرسمي: "شكرا كوادرادو، قاتلنا معا 314 مرة، وفزنا ب 11 لقبا".وأضاف: "26 مرة رأيناه يفرح برقصته المعتادة، و59 مرة هو الذي منح فرحة التسجيل لزملائه بالفريق.. اليوم بعد رحلة دامت 8 مواسم، حان الوقت لتوديعك".وتابع النادي: "لقد مرت 8 سنوات غنية ومميزة لا تنسى، عاما بعد عام، كان خوان واحدا من الحقائق المؤكدة التي نبدأ منها من جديد، في أي وضع وبأي شكل، ومع أي رقم قمصان على الظهر".يذكر أن كوادرادو كان قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من تشيلسي في صيف 2015، ليقضي 8 مواسم مع السيدة العجوز، ويرحل عقب نهاية عقده.