https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460285-638237393368746632.jpg
فوزان وتعادل في ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
انتهت ثلاث مباريات ضمن الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز بالتعادل بين فريقي نوروز والنفط وفوز كل من أربيل على الصناعة والكرخ على الطلبة.
ففي المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين فريقي نوروز والنفط والتي سجل اهدافهما كل من روان ربيرو (42) و اوكيكولا توبي افولابي (80) لنادي نوروز وسجل اهداف النفط دينيس اكيار انتوي في الدقائق (52) و (81).
وفي المباراة الثانية تمكن نادي أربيل من الفوز على الصناعة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل اهداف المباراة هيردي سيامند (6)شيركو كريم (19) لاربيل و محمد ابراهيم شياع (11) للصناعة.
وفي المبارة الثالثة تمكن نادي الكرخ من الفوز على الطلبة بهدف وحيد سجله اللاعب لياندرسون لوكاس (14).
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا