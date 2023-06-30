فوزان وتعادل في ممتاز الكرة

ففي المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين فريقي نوروز والنفط والتي سجل اهدافهما كل من روان ربيرو (42) و اوكيكولا توبي افولابي (80) لنادي نوروز وسجل اهداف النفط دينيس اكيار انتوي في الدقائق (52) و (81).وفي المباراة الثانية تمكن نادي أربيل من الفوز على الصناعة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل اهداف المباراة هيردي سيامند (6)شيركو كريم (19) لاربيل و محمد ابراهيم شياع (11) للصناعة.وفي المبارة الثالثة تمكن نادي الكرخ من الفوز على الطلبة بهدف وحيد سجله اللاعب لياندرسون لوكاس (14).