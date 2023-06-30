الجوية يتعادل مع نفط البصرة في ممتاز الكرة

تمكن نادي القوة الجوية من التعادل مع نادي نفط البصرة ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز.

وشهد ملعب الفيحاء مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجلهما علي خليل (9) لنفط البصرة وأدرك التعادل للجوية اللاعب وغالو متشيمبا كوبي كوبي (52).



وبهذا التعادل اصبح نادي القوة الجوية بالمركز الثاني برصيد 66 نقطة اما نادي نفط البصرة فبات بالمركز 14 برصيد 38 نقطة.