القيثارة الخضراء يعزف منفردا في صدارة الدوري الممتاز

تمكن نادي الشرطة من تعزيز صدارته للدوري الممتاز بعد تغلبه، اليوم الجمعة على نادي على القاسم ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري.





وبهذا الفوز عزز الشرطة تصدره للدوري الممتاز برصيد 73 نقطة فيما بات نادي القاسم بالمركز 17 برصيد 34 نقطة.

وشهد ملعب الشعب الدولي مجريات المباراة التي انتهت بفوز الشرطة بهدف دون رد سجله اللاعب محمود المواس في الدقيقة (73) من المباراة.وبهذا الفوز عزز الشرطة تصدره للدوري الممتاز برصيد 73 نقطة فيما بات نادي القاسم بالمركز 17 برصيد 34 نقطة.