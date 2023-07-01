خلال الموسم الجديد.. "اليويفا" يكشف موقف برشلونة من المشاركة بدوري الأبطال

وكان الفريق الكتالوني قد تأهل للبطولة القارية بصفته بطلا للدوري الإسباني، لكنه كان مهددا بالاستبعاد بسبب تورطه في قضية "خوسيه نيغريرا".وبحسب ما أوردت صحيفة "ماركا"، فقد أبلغ "اليويفا" نادي برشلونة، بأنه سيسمح له بالمنافسة في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا في موسم 2023/24.ووفقا لـ"ماركا"، فإن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا ومجلس إدارته تلقوا هذه الأخبار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس الجمعة، بعد أن أكمل مجلس إدارة كرة القدم الأوروبية تحقيقهم وتحليلهم لجميع المعلومات المتعلقة بقضية نيغريرا التي كان يواجه فيها برشلونة اتهامات بدفع أموال لمسؤول سابق في منظومة التحكيم للحصول على خدمات سرية.ويعني هذا القرار، أن النادي الكتالوني لن يعاقب بالحرمان من المشاركة في النسخة القادمة من البطولة القارية، وسيتواجد في قرعة دور المجموعات المقرر سحبها في 31 أغسطس المقبل في موناكو.