ريال مدريد يرد على برشلونة بشأن "صفقة جولر"

وكانت إدارة برشلونة قد دفعت ديكو، المدير الرياضي للنادي، للسفر إلى تركيا الخميس الماضي من أجل حسم صفقة جولر.واجتمع ديكو مع رئيس فنربخشة، وتحدث أيضا مع اللاعب ووالديه، وشرح لهم المشروع الرياضي لبرشلونة، وعقد اتفاقا مبدئيا مع النادي التركي بشأن الصفقة.كما عرض دفع جزء من الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فنربخشة، هذا الصيف، مع استمراره في صفوف الفريق التركي معارا لمدة عام واحد.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يجهز ريال مدريد بدوره وفدا بقيادة إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بالنادي الملكي، وروبرتو كارلوس، أسطورة الميرينجي الذي لعب أيضا في فنربخشة، من أجل السفر إلى تركيا لحسم صفقة جولر.وأضافت الصحيفة أن اللاعب يمنح الأولوية لريال مدريد، لأنه يحلم بارتداء قميصه.وكشفت أن برشلونة عرض سداد 22 مليون يورو على دفعات (ما يزيد عن الشرط الجزائي البالغ 17.5 مليون يورو)، وبالتالي يحتاج ريال مدريد لتقديم رقم أكبر لحسم الصفقة.كما أن النادي التركي يريد الحصول على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.