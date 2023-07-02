مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا للمغربي سفيان أمرابط

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا يوم 30 حزيران 2024، لذا لن يمانع النادي رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي، في حال توصله بعرض جيد حتى لا يخسر اللاعب مجانا في الصيف المقبل.وذكرت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، أن "مانشستر يونايتد اتفق مع أمرابط على الشروط الشخصية، حيث سيحصل على ضعف راتبه الحالي مع فيرونتينا".وأضافت أن "مسؤولي الفريقين يتواصلان للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القيمة المالية للصفقة".وحدد فيورنتينا 30 مليون يورو للموافقة على بيع أمرابط، الذي ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال لبرشلونة وأتلتيكو مدريد وليفربول.من جهته، قال موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي إن "مان يونايتد" يضغط للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، حيث قدم "عرضا مرتفعا للغاية".وأضاف: "موقف فيورنتينا هو نفسه دائما: نعم للبيع، لكن ليس بأقل من 30 مليونا".يشار إلى أن أمرابط، الذي انضم لفريق فيورنتينا في يناير 2020، تألق بشدة خلال مونديال قطر 2022، وساهم في حصول المغرب على المركز الرابع، في أكبر إنجاز عربي وإفريقي بتاريخ المونديال.