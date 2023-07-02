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ريال مدريد يحدد ثلاثة خيارات للرد على مبابي
Alsumaria Tv
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن 3 بدائل حددها ريال مدريد، حال فشله في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2024، في وقت رفض فيه اللاعب تفعيل بند التمديد لموسم إضافي، عبر خطاب رسمي أرسله إلى النادي.
وعلى الرغم من وجود رغبة لدى باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف، بعد قراره الأخير، إلا أن اللاعب يتمسك بالاستمرار في حديقة الأمراء خلال الموسم المقبل.
وبناء على ذلك، وضع ريال مدريد 3 خيارات لتعويض رحيل كريم بنزيما هذا الصيف لاتحاد جدة، وتحسبا لفشل التعاقد مع مبابي قبل نهاية عقده.
وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفاضل بين الثلاثي دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، وهاري كين نجم توتنهام، وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي.
ولا يتمسك أي ناد من الثلاثة ببقاء مهاجمه بين صفوفه، لكنهم جميعا يشترطون مبالغ ضخمة للغاية للموافقة على البيع.
ومن المتوقع أن يستمر مبابي في باريس سان جيرمان، للحصول على مكافأة الولاء الضخمة المرتبطة بتجديد عقده، قبل أن يرحل مجانا في الصيف المقبل ويحصل على مكافأة التوقيع من ريال مدريد.
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