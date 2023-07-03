ليون يزاحم ميلان على جناح تشيلسي.. من سيُظفر به؟

وقالت تقارير عديدة في الأسابيع الماضية، إن ميلان توصل لاتفاق بالفعل مع بوليسيتش على الانضمام لصفوفه، بينما كان يتبقى فقط الاتفاق مع نادي تشيلسي.وأكدت أن الجناح الأمريكي وافق على خفض راتبه من أجل ارتداء قميص ميلان.وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن "تشيلسي تلقى عرضا كتابيا من نادي ليون الفرنسي من أجل ضم بوليسيتش".وأضاف: "سيدفع ليون 25 مليون يورو بجانب نسبة من البيع المستقبلي (ولا يزال هذا البند قيد التفاوض)، وهو ما يجد قبولا من إدارة تشيلسي.. العلاقات الجيدة بين الناديين قد تسمح بإتمام الصفقة".وكان أورنستين قد كشف في وقت سابق أن ميلان قدم عرضا بقيمة 14 مليون يورو لضم بوليسيتش، وهو ما يراه النادي الإنجليزي غير مقبول.