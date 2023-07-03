Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مع دخولها الأسبوع الـ12.. الاشتباكات تتصاعد في السودان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لابورتا: برشلونة يحضر مفاجأة كبيرة لميسي

رياضة

2023-07-03 | 10:59
لابورتا: برشلونة يحضر مفاجأة كبيرة لميسي
204 مشاهدة

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض العودة إلى النادي الكتالوني، مشيرا إلى أن الأخير مدين بالمال لميسي حتى عام 2025.

وقرر ليونيل ميسي وضع حد لمسيرته الكروية في أوروبا، والانتقال من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وعمل برشلونة على استعادة ميسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن اللاعب فضل الابتعاد عن الأضواء والضغوط والاستمتاع بحياته مع عائلته في ميامي.

وتحدث خوان لابورتا حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا: “أتمنى لميسي كل النجاح والتوفيق. برشلونة سيحضر لميسي تكريما ضخما تزامنا مع مرور 125 عاما على تأسيس النادي. سيكون الأمر مثاليا عندما نكرمه بعد افتتاح ملعب كامب نو الجديد”.

وتابع: "كان لدينا اتفاق مع رابطة الليغا بتخصيص جزء من مواردنا لاستعادة ميسي، ولكن والده خورخي أخبرني بأن ميسي قد قضى عاما صعبا مليئا بالضغوطات في باريس، والآن يريد اللعب بدون ضغط، لذلك رفض العودة".

وأكمل خوان لابورتا: "نحن مدينون لميسي بالمال حتى عام 2025 بعد قيامه بتأجيل الحصول على راتبه في عهد المجلس السابق".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

سيارة حكومية تقل جثة أمام المارة في البصرة
Play
سيارة حكومية تقل جثة أمام المارة في البصرة
09:27 | 2023-07-03
الجفاف يوسع "أزمات" العراق.. نهر الديوانية بعداد الموتى (صور وفيديو)
Play
الجفاف يوسع "أزمات" العراق.. نهر الديوانية بعداد الموتى (صور وفيديو)
04:30 | 2023-07-03
اندلاع حريق كبير في سوق شرقي بغداد (فيديو)
Play
اندلاع حريق كبير في سوق شرقي بغداد (فيديو)
08:46 | 2023-07-02
المفوضية تبدأ بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات
Play
المفوضية تبدأ بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات
13:00 | 2023-07-01
بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)
Play
بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)
14:40 | 2023-06-30
بالصور.. "الصدريون" يتظاهرون في البصرة تنديداً بـ"حرق القرآن"
Play
بالصور.. "الصدريون" يتظاهرون في البصرة تنديداً بـ"حرق القرآن"
06:31 | 2023-06-30
اهالي محلة الزوية في الكريعات يطالبون بتوفير الماء لهم
Play
اهالي محلة الزوية في الكريعات يطالبون بتوفير الماء لهم
05:00 | 2023-06-30
خلافات كردية بشأن شكل تحالفات الانتخابات في المناطق المتنازع عليها
Play
خلافات كردية بشأن شكل تحالفات الانتخابات في المناطق المتنازع عليها
13:30 | 2023-06-29
اهالي كربلاء يتوجهون نحو مراقد الائمة بامنيات تدعو لاستقرار البلاد
Play
اهالي كربلاء يتوجهون نحو مراقد الائمة بامنيات تدعو لاستقرار البلاد
13:00 | 2023-06-29
انسحاب المحتجين من امام السفارة السويدية في بغداد (فيديو)
Play
انسحاب المحتجين من امام السفارة السويدية في بغداد (فيديو)
09:18 | 2023-06-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.