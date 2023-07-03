رسميا.. النصر السعودي يعلن ضم الكرواتي بروزوفيتش

وقال النادي السعودي على تويتر: "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر".وقال بروزوفيتش خلال فيديو على تويتر: "لا تقلقوا أنا هنا.. لقد اخترت النصر".ووفقا لجيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مسؤولي إنتر أعطوا موافقتهم للجانب السعودي على إبرام الصفقة مقابل 18 مليون يورو".وتمكن العالمي من حسم الصفقة، بعد مفوضات عصيبة استمرت لعدة أسابيع، بسبب رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب.