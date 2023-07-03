بينها عربيان.. ثلاثة عروض جديدة أمام راموس

أشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن راموس يفاضل حاليا بين 3 خيارات قبل انطلاق الموسم الجديد.وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن راموس (37 عاما) تلقى عرضا رسميا من نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي تعاقد مؤخرا مع النجمين، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.وأضاف أن هناك ناديين بالدوري السعودي، أبديا رغبة قوية في ضم قائد ريال مدريد السابق.ولفت إلى أن المدافع الإسباني يدرس بعناية شديدة العروض الثلاثة بالتشاور مع أفراد أسرته.ويبقى سيرجيو راموس متاحا كصفقة انتقال حر، هذا الصيف، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في 30 حزيران الماضي.ورحل راموس عن "بي إس جي" بعد موسمين بقميص الفريق، كما قيل إن ناديه القديم، إشبيلية أغلق الباب أمام عودته مجددا.