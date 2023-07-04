"تلقيت مليون رسالة".. بيكهام يتحدث عن كواليس انتقال ميسي لإنتر ميامي

وقبل أسبوعين أعلن ميسي قراره في حوار صحفي إذ قال "قررت الذهاب إلى إنتر ميامي".وانتهت رحلة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد عامين فقط بعدما اتفق الطرفان على عدم تفعيل بند التعاقد فيما يخص الموسم الثالث.وقال بيكهام لصحيفة ذا أتلتيك: "قبل أسبوعين، استيقظت على نحو مليون رسالة على هاتفي.. كنت أفكر ما الذي حدث؟ لا أتلقى عادة هذا الكم الكبير من الرسائل ".وأضاف: "فجأة، سمعت أن ميسي قد خرج وأعلن أنه سيأتي إلى إنتر ميامي، من الواضح أنها لم تكن مفاجأة بالنسبة لي".وتابع أسطورة الكرة الإنجليزية عن تعاقدات ناديه: "لقد قلت دائمًا، منذ البداية، إنه إذا أتيحت لي الفرصة لإحضار أفضل اللاعبين في اللعبة إلى إنتر ميامي، في أي وقت من مسيرتهم المهنية، سأفعل ذلك. لقد التزمت دائمًا بهذا الوعد لجماهيرنا".ونجح إنتر ميامي في التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس بعد فترة قليلة من التعاقد مع ميسي، مع أنباء عن عروض أخرى مقدمة لسيرجيو راموس وخوردي ألبا.وسيعود ميسي للعمل مع مدرب برشلونة والأرجنتين السابق تاتا مارتينو في إنتر ميامي، بعد أن حلَّ مكان المدرب فيل نيفيل المدير الفني السابق لإنتر ميامي.وستكون مباراة كأس الدوري مع كروز أزول في الـ21 من يوليو/ تموز هي الفرصة الأولى لميسي للعب مع إنتر ميامي.وسيكون ظهور ميسي الأول في الدوري الأمريكي في الـ20 من أغسطس، بسبب استراحة منتصف الموسم للعب مسابقة كأس الدوري.ويحظى حاليًّا ميسي ببعض الراحة عقب انتهاء موسمه مع باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين الذي توج معه بكأس العالم قطر 2022.