درجال يبحث مع تيباس والمسؤولين عن مشروع الحلم انطلاق دوري المحترفين

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقَىٰ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال"، وعلى مدى يومين متتاليين، رئيسَ رابطة اللاليغا الإسبانيّة "خافيير تيباس" في العاصمةِ الإسبانيّة مدريد، واجتمعَ مع المدراءِ المسؤولين عن دوري المحترفين العراقيّ للموسم المقبل 2023/ 2024 ومشروع الحلم في العراق، وهم كل من "أوكتافي أنورو"ّ المدير التنفيذيّ للمشاريع الدولية، و "مايتي فينتورا" المدير العام لمكتبِ اللاليغا، و"ماتيو مانتوفاني" المدير التنفيذيّ لرابطة دوري المحترفين في العراق، و"ماركو ديسانتيس" رئيس قسم الاستشارات".وأضاف: "كما حضر الاجتماع "كارلوس كازال " المدير التنفيذيّ للقسم الرياضيّ في اللاليغا، و"كارلوس رودريغيز" مدير المشروع التطويري في العراق، حيث تمت مناقشةُ الخطوة الأولى لإطلاقِ دوري المحترفين في الموسم المقبل 2023/ 2024".وأشار الاتحاد الى ان "الاجتماعُ الأول والذي امتد لمدة أربع ساعاتٍ تناول أهمّ الخطوات لإنجاح مشروع دوري المحترفين، وإيجاد الحلول الناجعة لأبرز المشاكل التي قد تواجه انطلاقَ الدوري"، كما بحث رئيسُ الاتحاد "آليةَ العمل بين الاتحاد واللاليغا، على أن يكون الدوري العراقي الأقوى في المنطقة والذي سيكون بإشرافٍ مباشرٍ من قبل اللاليغا، خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بدوري المحترفين، وتسعى لإنجاحه من أجل النهوض بواقع كرتنا".وقال رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال": علينا الاستعدادُ للخطوة الأولى، وتهيئة جميع مستلزمات نجاحها، لأننا نعدُّ دوري المحترفين خطوة مهمةً للارتقاء بواقع كرتنا من جميع النواحي".من جانبه، قال المديرُ التنفيذي لدوري المحترفين في العراق "ماتيو مانتوفاني": "أصبحت لدينا فكرةٌ واضحةٌ ومتكاملةٌ عن الوضع الكروي في العراق".وعقب الاجتماع كان هناك اجتماعٌ آخر مع مدير دوري الفئات العمريّة بحُضور مدرب الوطني "خيسوس كاساس" وتم التطرقُ الى كيفيةِ الاستفادة من دوري الفئات العمرية واكتشاف المواهب التي تصب في خدمةِ المنتخباتِ الوطنية.وسبق كل ذلك لقاءٌ مع رئيسِ رابطة دوري المحترفين الإسباني "خافيير تيباس" الذي أكد على "ضرورةِ الشروع بالعمل بتطبيق دوري المحترفين من الآن، والسعي الى ان تكون الانطلاقة قويةً وواثقةً لتكون مرتكزاً للنجاح المقبل".وتم استكمال الاجتماع اليوم الثلاثاء بمناقشة كل ما يخص دوري المحترفين وموضوع تطوير الفئات العمريّة، وبحث كل الأمور التي تتعلقُ بآليةِ دوري المحترفين، وتمت أيضا مناقشةُ جميع الأقسام التي سوف تواكب عملَ الرابطة، نزولاً لأدق التفاصيل، وتم بحث إنشاء أكاديمية في كل نادٍ من أجل دعم دوري الفئات العمريّة الموسم القبل 2023/ 2024.وستتواصل الاجتماعاتُ عبر الدائرةِ التلفزيونيّة الأسبوع المقبل بين رئيس اتحادِ الكرة "عدنان درجال" والمدراء التنفيذيين في اللاليغا، بالإضافةِ إلى مدراء الأقسام من أجل انطلاق دوري المحترفين ومشروع الحلم في وقتٍ واحدٍ، وهو الموسم المقبل 23-24.من جانبه، حضر رئيسُ الاتحاد "عدنان درجال" احتفاليةَ انطلاق الشعار الجديد لرابطةِ اللاليغا بدعوةٍ خاصةٍ من رئيسِ الرابطة "خافيير تيباس".