Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
رمضان 2023
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن إجراء لتسهيل وصول قوات الناتو لحدود روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

درجال يبحث مع تيباس والمسؤولين عن مشروع الحلم انطلاق دوري المحترفين

رياضة

2023-07-04 | 09:08
درجال يبحث مع تيباس والمسؤولين عن مشروع الحلم انطلاق دوري المحترفين
457 مشاهدة

بحث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، مع رابطة "اللاليغا" الإسبانية ومدراء مشروع الحلم انطلاق دوري المحترفين العراقي .

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقَىٰ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال"، وعلى مدى يومين متتاليين، رئيسَ رابطة اللاليغا الإسبانيّة "خافيير تيباس" في العاصمةِ الإسبانيّة مدريد، واجتمعَ مع المدراءِ المسؤولين عن دوري المحترفين العراقيّ للموسم المقبل 2023/ 2024 ومشروع الحلم في العراق، وهم كل من "أوكتافي أنورو"ّ المدير التنفيذيّ للمشاريع الدولية، و "مايتي فينتورا" المدير العام لمكتبِ اللاليغا، و"ماتيو مانتوفاني" المدير التنفيذيّ لرابطة دوري المحترفين في العراق، و"ماركو ديسانتيس" رئيس قسم الاستشارات".

وأضاف: "كما حضر الاجتماع "كارلوس كازال " المدير التنفيذيّ للقسم الرياضيّ في اللاليغا، و"كارلوس رودريغيز" مدير المشروع التطويري في العراق، حيث تمت مناقشةُ الخطوة الأولى لإطلاقِ دوري المحترفين في الموسم المقبل 2023/ 2024".

وأشار الاتحاد الى ان "الاجتماعُ الأول والذي امتد لمدة أربع ساعاتٍ تناول أهمّ الخطوات لإنجاح مشروع دوري المحترفين، وإيجاد الحلول الناجعة لأبرز المشاكل التي قد تواجه انطلاقَ الدوري"، كما بحث رئيسُ الاتحاد "آليةَ العمل بين الاتحاد واللاليغا، على أن يكون الدوري العراقي الأقوى في المنطقة والذي سيكون بإشرافٍ مباشرٍ من قبل اللاليغا، خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بدوري المحترفين، وتسعى لإنجاحه من أجل النهوض بواقع كرتنا".

وقال رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال": علينا الاستعدادُ للخطوة الأولى، وتهيئة جميع مستلزمات نجاحها، لأننا نعدُّ دوري المحترفين خطوة مهمةً للارتقاء بواقع كرتنا من جميع النواحي".

من جانبه، قال المديرُ التنفيذي لدوري المحترفين في العراق "ماتيو مانتوفاني": "أصبحت لدينا فكرةٌ واضحةٌ ومتكاملةٌ عن الوضع الكروي في العراق".

وعقب الاجتماع كان هناك اجتماعٌ آخر مع مدير دوري الفئات العمريّة بحُضور مدرب الوطني "خيسوس كاساس" وتم التطرقُ الى كيفيةِ الاستفادة من دوري الفئات العمرية واكتشاف المواهب التي تصب في خدمةِ المنتخباتِ الوطنية.

وسبق كل ذلك لقاءٌ مع رئيسِ رابطة دوري المحترفين الإسباني "خافيير تيباس" الذي أكد على "ضرورةِ الشروع بالعمل بتطبيق دوري المحترفين من الآن، والسعي الى ان تكون الانطلاقة قويةً وواثقةً لتكون مرتكزاً للنجاح المقبل".

وتم استكمال الاجتماع اليوم الثلاثاء بمناقشة كل ما يخص دوري المحترفين وموضوع تطوير الفئات العمريّة، وبحث كل الأمور التي تتعلقُ بآليةِ دوري المحترفين، وتمت أيضا مناقشةُ جميع الأقسام التي سوف تواكب عملَ الرابطة، نزولاً لأدق التفاصيل، وتم بحث إنشاء أكاديمية في كل نادٍ من أجل دعم دوري الفئات العمريّة الموسم القبل 2023/ 2024.

وستتواصل الاجتماعاتُ عبر الدائرةِ التلفزيونيّة الأسبوع المقبل بين رئيس اتحادِ الكرة "عدنان درجال" والمدراء التنفيذيين في اللاليغا، بالإضافةِ إلى مدراء الأقسام من أجل انطلاق دوري المحترفين ومشروع الحلم في وقتٍ واحدٍ، وهو الموسم المقبل 23-24.

من جانبه، حضر رئيسُ الاتحاد "عدنان درجال" احتفاليةَ انطلاق الشعار الجديد لرابطةِ اللاليغا بدعوةٍ خاصةٍ من رئيسِ الرابطة "خافيير تيباس".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الديوانية تعاني سوء الخدمات والحكومة توعد بوضع الحلول
Play
الديوانية تعاني سوء الخدمات والحكومة توعد بوضع الحلول
06:00 | 2023-07-04
لاول مرة .. مفوضية الانتخابات تعتزم نصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع
Play
لاول مرة .. مفوضية الانتخابات تعتزم نصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع
03:00 | 2023-07-04
اجراس الكنائس تدق لتعلن رفضها المساس بمقدسات المسلمين
Play
اجراس الكنائس تدق لتعلن رفضها المساس بمقدسات المسلمين
02:00 | 2023-07-04
برصاصة طائشة.. الشاب حسين يلقى حتفه في منزله بالزعفرانية
Play
برصاصة طائشة.. الشاب حسين يلقى حتفه في منزله بالزعفرانية
13:00 | 2023-07-03
سيارة حكومية تقل جثة أمام المارة في البصرة
Play
سيارة حكومية تقل جثة أمام المارة في البصرة
09:27 | 2023-07-03
الجفاف يوسع "أزمات" العراق.. نهر الديوانية بعداد الموتى (صور وفيديو)
Play
الجفاف يوسع "أزمات" العراق.. نهر الديوانية بعداد الموتى (صور وفيديو)
04:30 | 2023-07-03
اندلاع حريق كبير في سوق شرقي بغداد (فيديو)
Play
اندلاع حريق كبير في سوق شرقي بغداد (فيديو)
08:46 | 2023-07-02
المفوضية تبدأ بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات
Play
المفوضية تبدأ بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات
13:00 | 2023-07-01
بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)
Play
بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول كأفضل بعثة تمثل بلدها (فيديو)
14:40 | 2023-06-30
بالصور.. "الصدريون" يتظاهرون في البصرة تنديداً بـ"حرق القرآن"
Play
بالصور.. "الصدريون" يتظاهرون في البصرة تنديداً بـ"حرق القرآن"
06:31 | 2023-06-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
رمضان 2023
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.