الكشف عن أحدث صفقات برشلونة

وكان النادي الكتالوني قد حسم صفقتين حتى الآن، هما الألماني إلكاي جوندوجان والسنغالي ميكايلي فايي.وسرب حساب "Jijantes FC" الإسباني، صورة لإينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو السابق، بقميص برشلونة داخل المدينة الرياضية أثناء تصوير فيديو الإعلان عن الصفقة.وسيكون إينيجو مارتينيز "32 عاما" جاهزا لبدء التدريبات بجانب نجوم البلوجرانا، حين تبدأ الفترة التحضيرية للموسم المقبل 2023-2024.وكان مارتينيز قد اتفق سابقا مع برشلونة قبل عدة أشهر، وأكمل بالفعل الفحص الطبي، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.ولعب إينيجو 357 مباراة في الليجا مع بيلباو، وسيمثل عامل الخبرة في دفاع برشلونة، كما يمكنه اللعب كظهير أيسر إلى جانب أليخاندرو بالدي الذي أصبح وحيدا في هذا المركز، بعد رحيل جوردي ألبا.